Панарин в составе «Лос-Анджелеса» встретится с «Рейнджерс» в марте

«Рейнджерс» обменяли Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». «Кингз» договорились с хоккеистом о подписании нового двухлетнего контракта, по которому он будет получать 11 млн долларов за сезон.

Команда из Нью-Йорка получила Лиама Гринтри и два условных выбора на драфте в 2026 и 2028 году.

Ближайший матч «Лос-Анджелеса» с «Рейнджерс» состоится 17 марта. Встреча пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» и начнётся в 02:00 по московскому времени.

В этом чемпионате Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков.

«Кингз» занимают девятое место в Западной конференции, «синерубашечники» замыкают турнирную таблицу Востока.