Фазель заявил, что Олимпиада-2026 без России — как суп без соли

Сегодня, 05:48 Автор: Андрей Моисеев




Рене Фазель

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил сожаление тем фактом, что российские игроки не поедут в Италию на Олимпийские игры.

«Если не играют представители шести лучших стран, это все равно что есть суп без соли, чего-то не хватает. Нельзя заменить матчи сборных Швеции, Финляндии, Канады, Америки с россиянами играми Финляндии с Австрией или Швеции с Латвией», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Швейцарский функционер руководил хоккейной федерацией с 1994 по 2021 год.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и пропустила четыре подряд чемпионата мира по хоккею. На Олимпиаде в Милане российских хоккеистов заменит Франции. Представитель этой страны сегодня возглавляет ИИХФ.
