Шайбы Тарасенко и Тренина помогли «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл»

Сегодня, 06:55




Яков Тренин, Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Бриджстоун-Арене» завершился со счётом 6:5.

Шайбы в игре забросили: Мэтт Болди (2-я минута, 4, 13), Яков Тренин (37), Владимир Тарасенко (56), Джаред Сперджен (65) — Филип Форсберг (10), Стивен Стэмкос (17), Эрик Хаула (19), Люк Евангелиста (21), Роман Йози (56).

Нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов и Данила Юров записали на свой счёт по передаче.

Подопечные Джона Хайнса одержали пятую подряд победу в чемпионате.

В следующем матче «Миннесота» 27 февраля сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» 6 февраля встретится с «Вашингтоном» Александра Овечкина.
