«Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу», Кузьменко на своё 30-летние оформил дубль

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сиэтла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Первую шайбу игрок забросил на восьмой минуте первого периода, эффектно пробросив шайбу между ног вратаря соперника.

В середине второго отрезка игры Кузьменко оформил дубль.

В этот день, а на Западном побережье США ещё 4 февраля, российский хоккеист отмечает своё 30-летие.

В нынешнем сезоне на счету форварда 23 (13+10) очка в 50 играх за «королей».

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится 6 февраля с «Вегасом».