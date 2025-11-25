Хоккей-обозрение

Шайбы Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Ванкувер»

Сегодня, 08:46 Автор: Андрей Моисеев




Вега Голден Найтс

«Вегас» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Парадайсе завершился со счётом 5:2.

В составе победителей по заброшенной шайбе записали на свой счёт российские нападающие «Голден Найтс». Иван Барбашёв отличился на 8-й минуте второго периода.

Павел Дорофеев огорчил вратаря соперника в самом начале третьего отрезка игры.

Подопечные Брюса Кэссиди прервали серию из пяти поражений подряд.

В следующем матче «Вегас» встретится 6 февраля с «Лос-Анджелесом».
Фото: nhl.com







