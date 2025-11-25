Бобровский одержал 450-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд лиги Сегодня, 09:14 Автор: Андрей Моисеев









Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 450-ю победу за время выступления в Национальной хоккейной лиге. «Пантеры» выиграли по буллитам у «Бостона» (5:4), а российский вратарь отразил 25 из 29 бросков по своим воротам. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин установил новый рекорд лиги по скорости достижения этого результата. Бобровскому потребовалось провести 793 игры. Ранее рекордсменом был канадец Марк-Андре Флери, у которого на это ушло 816 игр. До олимпийского перерыва «Флорида» 6 февраля встретится с «Тампа-Бэй». Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: nhl.com
















