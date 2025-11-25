В МОК планируют обсудить перенос сроков зимней зимней Олимпиады 2030 года

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что следующие зимние Олимпийские игры могут быть перенесены на январь.

«Один из членов рабочей комиссии внес такое предложение. Причина — в изменении климата», — сообщила Ковентри на пресс-конференции по итогам сессии МОК в Милане.

Руководитель организации отметила, что этот вопрос будет обсуждаться и пока никаких решений не принято.

Проблема глобального потепления не затрагивает хоккей, соревнования по которому проводятся под крышей, но актуальна для других видов спорта. И если проведение основных соревнований не носит критический характер, то проведение Паралимпийских игр в марте может оказать под угрозой.

В 2030 году Игры пройдут во Французских Альпах.