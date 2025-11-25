Фетисов хочет прокомментировать переход Панарина в «Лос-Анджелес»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что с приходом Артемия Панарина руководство калифорнийского клуба надеется на хорошие результаты в плей-офф.

«Панарин в статусе звезды в «Лос-Анджелесе». Менеджмент «Кингз» рассчитывает на то, что он придёт в команду, усилит ее игру и вселит надежду на успешное выступление в Кубке Стэнли», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

В последний день до заморозки переходов в НХЛ 34-летний российский хоккеист перешёл из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес». В этом сезоне на счету игрока 57 (19+38) очков в 52 матчах.

«Короли» набрали 60 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.