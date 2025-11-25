Хоккей-обозрение

«Шанхайские Драконы» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция КХЛ

Сегодня, 17:15 Автор: Андрей Моисеев




«Шанхайские Драконы» примут на своём льду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится 5 февраля в Череповце и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Шанхайские Драконы» — ЦСКА доступна по этой ссылке.

Подопечные Митча Лава набрали 47 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкие хоккеисты идут вторыми на Западе, отставая от лидера «Локомотива» на пять очков.

В прошлом туре «Драконы» уступили дома «Авангарду» (3:5), армейцы обыграли в Москве ХК «Сочи» (3:1).










Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»: смотреть онлайн, прямая трансляция
Панарин пропустит матч «Лос-Анджелеса» с «Вегасом»
«Шанхайские Драконы» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция КХЛ
Фетисов хочет прокомментировать переход Панарина в «Лос-Анджелес»
Фаворит драфта НХЛ-2026 может получить до 20 лет тюрьмы за нападение
В МОК планируют обсудить перенос сроков зимней зимней Олимпиады 2030 года
Бобровский одержал 450-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд лиги
«Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу», Кузьменко на своё 30-летние оформил дубль
Шайбы Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Ванкувер»
Ассистентский хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449