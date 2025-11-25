«Шанхайские Драконы» примут на своём льду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится 5 февраля в Череповце и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Шанхайские Драконы» — ЦСКА доступна по этой ссылке.

Подопечные Митча Лава набрали 47 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкие хоккеисты идут вторыми на Западе, отставая от лидера «Локомотива» на пять очков.

В прошлом туре «Драконы» уступили дома «Авангарду» (3:5), армейцы обыграли в Москве ХК «Сочи» (3:1).