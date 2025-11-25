Хоккей-обозрение

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев




«Вашингтон Кэпиталз» сыграет га своём льду с «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок начнётся 6 февраля в 03:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Нэшвилл» доступна по этой ссылке.

Столичные хоккеисты ведут борьбу за попадание в восьмёрку сильнейших в Восточной конференции. В активе команды 63 очка и она занимает 11-е место на Востоке. «Предаторз» идут десятыми на Западе.

В прошлом туре подопечные Спенсера Карбери проиграли «Филадельфии» (2:4), «Нэшвилл» уступил в овертайме «Миннесоте» (5:6).










Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»: смотреть онлайн, прямая трансляция
Панарин пропустит матч «Лос-Анджелеса» с «Вегасом»
«Шанхайские Драконы» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция КХЛ
Фетисов хочет прокомментировать переход Панарина в «Лос-Анджелес»
Фаворит драфта НХЛ-2026 может получить до 20 лет тюрьмы за нападение
В МОК планируют обсудить перенос сроков зимней зимней Олимпиады 2030 года
Бобровский одержал 450-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд лиги
«Лос-Анджелес» проиграл «Сиэтлу», Кузьменко на своё 30-летние оформил дубль
Шайбы Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Ванкувер»
Ассистентский хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449