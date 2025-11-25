«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»: смотреть онлайн, прямая трансляция Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон Кэпиталз» сыграет га своём льду с «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок начнётся 6 февраля в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Нэшвилл» доступна по этой ссылке. Столичные хоккеисты ведут борьбу за попадание в восьмёрку сильнейших в Восточной конференции. В активе команды 63 очка и она занимает 11-е место на Востоке. «Предаторз» идут десятыми на Западе. В прошлом туре подопечные Спенсера Карбери проиграли «Филадельфии» (2:4), «Нэшвилл» уступил в овертайме «Миннесоте» (5:6).

















