Панарин пропустит матч «Лос-Анджелеса» с «Вегасом»

Сегодня, 18:28 Автор: Андрей Моисеев




Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин пропустит матч своей новой команды против «Вегаса», заявил на пресс-конференции генеральный менеджер «Кингз» Кен Холланд.

Встреча с «Голден Найтс» состоится в Парадайсе в ночь на 6 февраля по московскому времени.

Как сообщил главный тренер команды Джим Хиллер, российский хоккеист проведёт первую тренировку с командой 18 февраля, после олимпийской паузы.

Панарин перешёл в клуб из Калифорнии в среду в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс», где россиянин провёл семь неполных сезонов.

«Лос-Анджелес» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
