«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», Овечкин отметился результативной передачей

«Вашингтон» в последнем перед олимпийской паузой матче одержал победу над «Нэшвиллом». Встреча в столице США завершилась со счётом 4:2 в пользу «Кэпиталз».

Александр Овечкин провёл на льду более 13 минут, сделал два броска и записал на свой счёт результативную передачу. Безголевая серия хоккеиста продлилась до пяти матчей.

«Столичные» набрали 65 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче подопечные Спенсера Карбери 26 февраля сыграют с «Филадельфией».