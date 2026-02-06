Хоккей-обозрение

Гол Свечникова принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс»

Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:0.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отличился на седьмой минуте первого периода. Форвард забросил 21-ю шайбу в сезоне, опередил Себастьяна Ахо и переместился на второе место в списке лучших снайперов команды.

Подопечные Рода Бриндамора перебросали соперника (44-16) и одержали третью победу подряд в чемпионате.

В следующем матче «Каролина» 27 февраля сыграет с «Тампа-Бэй».
