Гол Свечникова принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс» Сегодня, 05:30 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:0. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отличился на седьмой минуте первого периода. Форвард забросил 21-ю шайбу в сезоне, опередил Себастьяна Ахо и переместился на второе место в списке лучших снайперов команды. Подопечные Рода Бриндамора перебросали соперника (44-16) и одержали третью победу подряд в чемпионате. В следующем матче «Каролина» 27 февраля сыграет с «Тампа-Бэй».

Фото: nhl.com
















