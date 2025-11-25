Хоккей-обозрение

Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

Сегодня, 06:28 Автор: Андрей Моисеев




Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» с крупным счётом обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» завершился со счётом 6:1.

Никита Кучеров провёл на льду более 17 минут, сделал три броска и отметился результативной передачей.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 20 из 25 бросков по воротам и был заменён на Сергея Бобровского. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 33 сейва.

В третьем периоде началась массовая драка после толчка в спину Кучерова.

Подопечные Джона Купера одержали пятую победу подряд, набрали 78 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Тампа» 26 февраля сыграет с «Торонто».
