Шайба Дорофеева и два паса Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

Вегас Голден Найтс — Лос-Анджелес Кингз

«Вегас» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 4:1.

Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев на 14-й минуте первого периода реализовал большинство и через 20 секунд отдал результативный пас на Митча Марнера.

Иван Барбашёв ассистировал партнёрам в двух первых шайбах «Вегаса».

Артемий Панарин не принимал участия в матче.

Подопечные Брюса Кэссиди после серии поражений одержали вторую победу подряд, набрали 68 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Найтс» встретятся с «Лос-Анджелесом» 26 февраля после олимпийского перерыва.
