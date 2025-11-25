Шайба Дорофеева и два паса Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Вегас» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 4:1.
Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев на 14-й минуте первого периода реализовал большинство и через 20 секунд отдал результативный пас на Митча Марнера.
Иван Барбашёв ассистировал партнёрам в двух первых шайбах «Вегаса».
Артемий Панарин не принимал участия в матче.
Подопечные Брюса Кэссиди после серии поражений одержали вторую победу подряд, набрали 68 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Голден Найтс» встретятся с «Лос-Анджелесом» 26 февраля после олимпийского перерыва.