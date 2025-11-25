Хоккей-обозрение

Стали известны окончательные составы команд на Матч звёзд КХЛ-2026

Матч звёзд КХЛ

Стали известны окончательные составы команд на Матч звёзд КХЛ, который пройдет 7-8 февраля 2026 года в Екатеринбурге.

Зрители смогут увидеть на льду «УГМК-Арены» Владимира Ткачёва, Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева из «Металлурга», Дамира Шарипзянова и Константина Окулова из «Авангарда», Александра Радулова из «Локомотива», Джоша Ливо и Михаила Григоренко из «Трактора» и многих других известных хоккеистов.

После объявления состава в начале декабря Даниэль Спронг успел перейти из ЦСКА в «Автомобилист», Даниила Гутика обменяли из «Адмирала» в «Спартак».

Приглашён на мероприятие нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв, первым набравший 1000 очков в КХЛ.

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков заменит вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина, который не сможет выступить на мероприятии из-за болезни.

Форвард московского «Спартака» Адам Ружичка отправился на Олимпийские игры в составе сборной Словакии.
