Панарин признался, что ненавидит нападающего «Детройта» Кейна

Нападающий Артемий Панарин назвал причину, по которой он не рассматривал вариант перехода в «Детройт».

«Я его ненавижу, поэтому не хотел ехать в Детройт», — приводит слова Панарина Sportsnet. Хоккеист произнёс эти слова с улыбкой.

Несколько дней назад «Рейнджерс» обменяли российского форварда в «Лос-Анджелес».

Патрик Кейн второй сезон выступает в составе «Ред Уингз». Ранее американец и россиянин вместе провели два сезона в «Чикаго» и на короткое время пересеклись в «Рейнджерс».

В этом сезоне Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков. Игрок присоединится к новой команде 18 февраля. В первом матче после олимпийской паузы «Кингз» 26 февраля сыграют с «Вегасом».