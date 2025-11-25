Большинство игроков НХЛ считают, что Россия взяла бы бронзу на Олимпиаде-2026

Большинство игроков Национальной хоккейной лиги считают, что сборная России по хоккею попала бы в тройку лучших на Олимпийских играх в Италии.

118 действующих хоккеистов ответили на вопрос, проведённый изданием The Athletic: «Какое место заняла бы мужская сборная России по хоккею на Олимпиаде-2026?»

58,5% опрошенных считают, что российские игроки заняли бы третье место. 20,7% считают, что россияне выиграли бы серебряные медали. В победу наших хоккеистов верят 8,5% респондентов. 12,3% считают, что она на попадет в топ-3 лучших.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах и не выступит на Играх в Милане.

Хоккейный турнир пройдёт с 11 по 22 февраля 2026 года.