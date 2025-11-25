Хоккей-обозрение

Сборная Канады — фаворит Олимпиады-2026 по версии сайта НХЛ

Сегодня, 22:49 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Канады и сборная США по хоккею

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил прогноз на победителя мужского турнира Олимпийских игр 2026 года.

Так, по мнению авторов сайта, наибольшие шансы завоевать золотые медали у Канады (47,4%). На втором месте — сборная США (31,6%), на третьем — команда Швеции (21%).

68,4% считают, что в решающем матче Олимпиады сыграют Канада и США.

Хоккейный турнир с участием игроков НХЛ пройдёт с 11 по 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, четыре года назад переигравшая в финале российских хоккеистов.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и не выступит на ОИ-2026.
