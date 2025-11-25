Хоккей-обозрение

Драйзайтль пронёс флаг Германии на открытии Олимпиады-2026

Сегодня, 06:33 Автор: Андрей Моисеев




Леон Драйзайтль

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вынес флаг Германии на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года.

Церемония прошла в пятницу вечером на «Сан-Сиро» в Милане, домашней арене двух клубов футбольного чемпионата Италии.

В сборной Германии по хоккею семь человек представляют клубы НХЛ. Кроме Драйзайтля в её состав вошли вратарь Филипп Грубауэр («Сиэтл»), защитник Мориц Зайдер («Детройт»), нападающие Джон Петерка («Юта»), Джош Самански («Ойлерз»), Тим Штюцле («Оттава»), Нико Штурм («Миннесота»).

Первый матч на турнире немецкие хоккеисты проведут 12 февраля против Дании.
Фото: nhl.com







