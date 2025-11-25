Хоккей-обозрение

ESPN: Василевский и Сорокин являются основными претендентами на «Везину»

Сегодня, 06:56 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг

Американский телеканал ESPN провёл опрос журналистов, которые назвали основных претендентов на «Везина Трофи».

Большинство опрошенных на первое место поставили на первое место поставили голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Вторую строчку занял вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, замыкает тройку Джон Гибсон из «Детройта».

В этом чемпионате Василевский лидирует по коэффициенту надёжности (2,11) и идёт вторым по проценту отражённых бросков (92,0%).

Приз вручается с 1927 года и определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

В прошлом сезоне лучшим стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
Фото: nhl.com







