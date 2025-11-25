Хоккей-обозрение

С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли тяжкие обвинения

Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев




Гэвин Маккенна

С канадского хоккеиста Гэвина Маккенны сняты обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами.

Об этом сообщил представитель прокуратуры округа Сентер, которого цитирует американский телеканал ESPN.

Теперь дело игрока переквалифицировано в простое нападение и нарушения общественного порядка.

Инцидент произошёл 31 января, когда хоккеист ударил посетителя бара и сломал ему челюсть.

В этом сезоне Маккенна набрал 32 очка в 24 играх за команду NCAA. На молодёжном мировом первенстве игрок стал одним из лучших бомбардиров.

18-летний канадец считается одним из главных фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года.
Фото: tsn.ca







