С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли тяжкие обвинения Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев









С канадского хоккеиста Гэвина Маккенны сняты обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщил представитель прокуратуры округа Сентер, которого цитирует американский телеканал ESPN. Теперь дело игрока переквалифицировано в простое нападение и нарушения общественного порядка. Инцидент произошёл 31 января, когда хоккеист ударил посетителя бара и сломал ему челюсть. В этом сезоне Маккенна набрал 32 очка в 24 играх за команду NCAA. На молодёжном мировом первенстве игрок стал одним из лучших бомбардиров. 18-летний канадец считается одним из главных фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года.

