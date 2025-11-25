Хоккей-обозрение

Опубликовано расписание Матча звёзд КХЛ-2026 на 7 февраля

Сегодня, 08:07 Автор: Андрей Моисеев




Матч звёзд КХЛ

В первый день Матча Звёзд КХЛ-2026 в Екатеринбурге состоятся три конкурса Мастер-шоу и полуфинальные матчи турнира.

В 13:00 по московскому времени на льду сойдутся KHL U23 Stars и KHL World Stars. Первая составлена из игроков до 23 лет, во второй представлены лучшие легионеры лиги.

В 13:55 пройдут конкурсы «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов».

Прямая трансляция Матча звёзд доступна бесплатно по данной ссылке. Смотреть онлайн можно на канале «Матч ТВ».

Во втором полуфинале (15:15) встретятся KHL Ural Stars и KHL RUS Stars. В первой представлены игроки из «Автомобилиста», «Металлурга», «Трактора» и «Салавата Юлаева». В состав второй сборной попали Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Дамир Шарипзянов и другие известные игроки.
Фото: КХЛ







