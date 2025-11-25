Хоккей-обозрение

Швейцарских хоккеисток изолировали на Олимпиаде-2026 из-за норовируса

Сегодня, 08:26 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Швейцарии по хоккею

Женская хоккейная сборная Швейцарии отправлена в изоляцию после того, как у одной из спортсменок выявлен положительный случай заражения норовирусом.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии, пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов, но в качестве меры предосторожности команда была изолирована.

Вчера представительницы швейцарки обыграли чешских хоккеисток. В следующем матче сборная этой страны сыграет с Канадой, затем предстоят игры с США и Финляндией.

Турнир по хоккею среди женских команд продлится до 19 февраля.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Швейцарских хоккеисток изолировали на Олимпиаде-2026 из-за норовируса
Опубликовано расписание Матча звёзд КХЛ-2026 на 7 февраля
С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли тяжкие обвинения
ESPN: Василевский и Сорокин являются основными претендентами на «Везину»
Драйзайтль пронёс флаг Германии на открытии Олимпиады-2026
Хоккей на Олимпиаде 2026 года: составы команд, фавориты, расписание матчей
Сборная Канады — фаворит Олимпиады-2026 по версии сайта НХЛ
Игроки НХЛ уверены, что сборная России поборолась бы за медали на ОИ-2026
Панарин признался, что ненавидит нападающего «Детройта» Кейна
Стали известны окончательные составы команд на Матч звёзд КХЛ-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449