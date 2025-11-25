Швейцарских хоккеисток изолировали на Олимпиаде-2026 из-за норовируса

Женская хоккейная сборная Швейцарии отправлена в изоляцию после того, как у одной из спортсменок выявлен положительный случай заражения норовирусом.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии, пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов, но в качестве меры предосторожности команда была изолирована.

Вчера представительницы швейцарки обыграли чешских хоккеисток. В следующем матче сборная этой страны сыграет с Канадой, затем предстоят игры с США и Финляндией.

Турнир по хоккею среди женских команд продлится до 19 февраля.