НХЛ организовала для игроков пять чартерных рейсов на Олимпиаду-2026 Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев









Национальная хоккейная лига организовала пять чартерных рейсов по маршруту Нью-Йорк — Милан для отправки игроков лиги на Олимпийские игры 2026 года. Планируется, что они приземлятся в Италии в воскресенье утром и начнут тренировки. Первые два матча на турнире состоятся 11 февраля. Сборная Словакии встретится с Финляндией, Швеция сыграет с хозяевами льда Италией.



Мужской хоккейный турнир продлится до 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, обыгравшая четыре года назад российских хоккеистов.



Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.

Фото: nhl.com
















