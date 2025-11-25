Хоккей-обозрение

НХЛ организовала для игроков пять чартерных рейсов на Олимпиаду-2026

Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев




Национальная хоккейная лига

Национальная хоккейная лига организовала пять чартерных рейсов по маршруту Нью-Йорк — Милан для отправки игроков лиги на Олимпийские игры 2026 года.

Планируется, что они приземлятся в Италии в воскресенье утром и начнут тренировки.

Первые два матча на турнире состоятся 11 февраля. Сборная Словакии встретится с Финляндией, Швеция сыграет с хозяевами льда Италией.

Мужской хоккейный турнир продлится до 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, обыгравшая четыре года назад российских хоккеистов.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.
