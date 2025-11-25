Овечкин представил джерси в поддержку чернокожих

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин снялся в специальном мерче, который посвящён «Месяцу черной истории».

«Столичные» принимают участие в ежегодной акции, во время которой отмечается вклад, достижения и культурное наследие чернокожего населения во всём мире.

В этом сезоне Овечкин в 59 играх забросил 22 шайбы и сделал 26 передач. По результативности в команде российский хоккеист отстаёт на один балл от Тома Уилсона.

«Кэпиталз» набрали 65 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» 26 февраля сыграет с «Филадельфией».