Фигурист Малинин поблагодарил Овечкина за жёлтые шнурки

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин поблагодарил Александра Овечкина за подарок перед Олимпийскими играми в Италии.

Капитан «Кэпиталз» подарил американскому фигуристу фирменные жёлтые шнурки. В таких же Овечкин выступает в матчах НХЛ.

«Это большая честь — получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры. Он вселяет надежду и желает мне удачи», — приводит слова Малинина ТАСС.

Российские хоккеисты отстранены от участия в международных соревнованиях и не сыграют на Олимпиаде в Милане.

Хоккейный турнир на ОИ-2026 стартует 11 февраля.