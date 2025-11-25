Вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ Сегодня, 10:51 Автор: Андрей Моисеев









Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал свой вариант звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года. Пары защитников по мнению авторов портала будут выглядеть следующим образом: Деван Тэйвз – Кейл Макар; Джош Моррисси – Шей Теодор; Трэвис Санхейм – Дрю Даути; Колтон Парайко, Томас Харли. Тройки нападения будут следующими: Маклин Селебрини – Коннор Макдэвид – Митч Марнер; Сидни Кросби – Натан Маккиннон – Сэм Райнхарт; Брэд Маршан – Ник Сузуки – Том Уилсон; Брэндон Хагель – Бо Хорват – Марк Стоун; Сет Джарвис, Сэм Беннетт. Первый матч на турнире канадские хоккеисты проведут 12 февраля против Чехии. Решающий поединок ОИ-2026 состоится 22 февраля.

Фото: nhl.com















