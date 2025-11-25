Вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал свой вариант звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года.
Пары защитников по мнению авторов портала будут выглядеть следующим образом:
Деван Тэйвз – Кейл Макар;
Джош Моррисси – Шей Теодор;
Трэвис Санхейм – Дрю Даути;
Колтон Парайко, Томас Харли.
Тройки нападения будут следующими:
Маклин Селебрини – Коннор Макдэвид – Митч Марнер;
Сидни Кросби – Натан Маккиннон – Сэм Райнхарт;
Брэд Маршан – Ник Сузуки – Том Уилсон;
Брэндон Хагель – Бо Хорват – Марк Стоун;
Сет Джарвис, Сэм Беннетт.
Первый матч на турнире канадские хоккеисты проведут 12 февраля против Чехии. Решающий поединок ОИ-2026 состоится 22 февраля.