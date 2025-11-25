Хоккей-обозрение

Вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал свой вариант звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года.

Пары защитников по мнению авторов портала будут выглядеть следующим образом:

Деван Тэйвз – Кейл Макар;

Джош Моррисси – Шей Теодор;

Трэвис Санхейм – Дрю Даути;

Колтон Парайко, Томас Харли.

Тройки нападения будут следующими:

Маклин Селебрини – Коннор Макдэвид – Митч Марнер;

Сидни Кросби – Натан Маккиннон – Сэм Райнхарт;

Брэд Маршан – Ник Сузуки – Том Уилсон;

Брэндон Хагель – Бо Хорват – Марк Стоун;

Сет Джарвис, Сэм Беннетт.

Первый матч на турнире канадские хоккеисты проведут 12 февраля против Чехии. Решающий поединок ОИ-2026 состоится 22 февраля.
