Вариант звеньев сборной США на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев









Официальный сайт НХЛ представил свой вариант звеньев сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года. Защитников авторы портала расставили следующим образом: Куинн Хьюз – Брок Фэйбер; Зак Веренски – Чарли Макэвой; Джейккоб Славин – Джейк Сандерсон; Ноа Ханифин, Джексон Лакомб. Тройки нападения будут такими: Брэди Ткачук – Джек Айкел – Мэттью Ткачук; Клейтон Келлер – Остон Мэттьюс – Джейк Гюнцель; Мэттью Болди – Тейдж Томпсон – Кайл Коннор; Дилан Ларкин – Брок Нелсон – Джей Ти Миллер; Джек Хьюз, Винсент Трочек. В стартовом матче на турнире в Италии американские хоккеисты проведут 12 февраля против Латвии. Финал ОИ-2026 состоится 22 февраля.

Фото: nhl.com
















