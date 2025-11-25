Хоккей-обозрение

Вариант звеньев сборной США на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев




Сборная США по хоккею

Официальный сайт НХЛ представил свой вариант звеньев сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Защитников авторы портала расставили следующим образом:

Куинн Хьюз – Брок Фэйбер;

Зак Веренски – Чарли Макэвой;

Джейккоб Славин – Джейк Сандерсон;

Ноа Ханифин, Джексон Лакомб.

Тройки нападения будут такими:

Брэди Ткачук – Джек Айкел – Мэттью Ткачук;

Клейтон Келлер – Остон Мэттьюс – Джейк Гюнцель;

Мэттью Болди – Тейдж Томпсон – Кайл Коннор;

Дилан Ларкин – Брок Нелсон – Джей Ти Миллер;

Джек Хьюз, Винсент Трочек.

В стартовом матче на турнире в Италии американские хоккеисты проведут 12 февраля против Латвии. Финал ОИ-2026 состоится 22 февраля.
Фото: nhl.com







