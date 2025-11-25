Вариант звеньев сборной США на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил свой вариант звеньев сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Защитников авторы портала расставили следующим образом:
Куинн Хьюз – Брок Фэйбер;
Зак Веренски – Чарли Макэвой;
Джейккоб Славин – Джейк Сандерсон;
Ноа Ханифин, Джексон Лакомб.
Тройки нападения будут такими:
Брэди Ткачук – Джек Айкел – Мэттью Ткачук;
Клейтон Келлер – Остон Мэттьюс – Джейк Гюнцель;
Мэттью Болди – Тейдж Томпсон – Кайл Коннор;
Дилан Ларкин – Брок Нелсон – Джей Ти Миллер;
Джек Хьюз, Винсент Трочек.
В стартовом матче на турнире в Италии американские хоккеисты проведут 12 февраля против Латвии. Финал ОИ-2026 состоится 22 февраля.