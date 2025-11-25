Ларионов назвал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Издание The Athletic опубликовало вариант сборной России по хоккею, которая могла бы отправиться на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию.
Составил список хоккеистов и распределил их по звеньям двукратный олимпийский чемпион и главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Нападающие:
Никита Кучеров — Евгений Малкин — Кирилл Капризов;
Павел Бучневич — Артемий Панарин — Кирилл Марченко;
Александр Овечкин — Владислав Наместников — Иван Демидов;
Василий Подколзин — Фёдор Свечков — Иван Барбашёв.
Защитники:
Михаил Сергачёв — Александр Никишин;
Владислав Гавриков — Артём Зуб;
Никита Задоров — Дмитрий Орлов.
Вратари:
Андрей Василевский;
Игорь Шестёркин.
Ларионов не в первый раз поставил Панарина на позицию центрального нападающего. Во время матча между звёздами КХЛ и НХЛ в июле прошлого года он уже переводил его в центр.
В хоккейном турнире на ОИ-2026 примут участие 12 сборных, победитель станет известен 22 февраля.