Ларионов назвал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Зимние Олимпийские игры 2026

Издание The Athletic опубликовало вариант сборной России по хоккею, которая могла бы отправиться на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию.

Составил список хоккеистов и распределил их по звеньям двукратный олимпийский чемпион и главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Нападающие:

Никита Кучеров — Евгений Малкин — Кирилл Капризов;

Павел Бучневич — Артемий Панарин — Кирилл Марченко;

Александр Овечкин — Владислав Наместников — Иван Демидов;

Василий Подколзин — Фёдор Свечков — Иван Барбашёв.

Защитники:

Михаил Сергачёв — Александр Никишин;

Владислав Гавриков — Артём Зуб;

Никита Задоров — Дмитрий Орлов.

Вратари:

Андрей Василевский;

Игорь Шестёркин.

Ларионов не в первый раз поставил Панарина на позицию центрального нападающего. Во время матча между звёздами КХЛ и НХЛ в июле прошлого года он уже переводил его в центр.

В хоккейном турнире на ОИ-2026 примут участие 12 сборных, победитель станет известен 22 февраля.
