Гашек возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек выразил своё мнение по поводу участия российских атлетов в Олимпийских играх в Италии.

«Италия и МОК несут полную ответственность за допуск российских спортсменов. Украина должна подать на них в суд на миллиарды евро. Жизнь — это больше, чем игра!» — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

На ОИ-2026 под нейтральным флагом выступят 13 российских спортсменов.

Соревнования в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля включительно. всего будут разыграны 116 комплектов медалей.