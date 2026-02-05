Хоккей-обозрение

The Hockey News дал прогноз на победителя Олимпиады-2026

Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев




Коннор Макдэвид, сборная Канады

The Hockey News представил прогноз на результаты хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

В опросе приняли участие 24 сотрудника издания.

Так, по мнению авторов журнала, самые большие шансы завоевать золотые медали у Канады (20 голосов). На втором месте — сборная США (4).

Самым ценным игроком ОИ-2026 станет Коннор Макдэвид (10), он же выиграет бомбардирскую гонку (13). Конкуренцию нападающему сборной Канады может составить Натан Маккиннон (5 и 9).

Коннор Хеллебайк будет назван лучшим голкипером (8), однако от него не сильно отстали Филип Густавссон (7) и Логан Томпсон (6).

Самый большой провал ожидают от сборной Финляндии (14), а Чехия, наоборот, может неожиданно выстрелить (19).
