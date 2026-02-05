Во второй Матча Звёзд КХЛ-2026 в Екатеринбурге состоятся оставшиеся три конкурса Мастер-шоу, игра за 3-е место и финал.

В 13:00 по московскому времени сыграют неудачники полуфинальных поединков. Сборная Урала встретится с командой легионеров.

В 14:00 пройдёт конкурс вратарей, состязание на силу броска и «Хоккейный кёрлинг» с участием тренеров команд.

Прямая трансляция Матча звёзд доступна бесплатно по этой ссылке. Смотреть онлайн можно на канале «Матч ТВ».

В финальном поединке (15:00) команда молодых звёзд встретится со сборной российских хоккеистов. На льду друг против друга сыграют нападающие ярославского «Локомотива» Александр Радулов и Егор Сурин.