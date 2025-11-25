«Шанхайские Драконы» расторги контракт с Ковалёвым

«Шанхайские Драконы» прекратили сотрудничество с Алексеем Ковалёвым. Контракт с тренером расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

52-летний специалист начал работу в китайской команде в конце декабря 2025 года и отвечал в тренерском штабе за нападение и за игру в большинстве.

Отставка может быть связана со сменой главного тренера, в середине января на смену Жерару Галлану пришёл Митч Лав.

«Драконы» набрали 47 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.