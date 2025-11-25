Хоккей-обозрение

«Шанхайские Драконы» расторги контракт с Ковалёвым

Сегодня, 12:48 Автор: Андрей Моисеев




Алексей Ковалёв

«Шанхайские Драконы» прекратили сотрудничество с Алексеем Ковалёвым. Контракт с тренером расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

52-летний специалист начал работу в китайской команде в конце декабря 2025 года и отвечал в тренерском штабе за нападение и за игру в большинстве.

Отставка может быть связана со сменой главного тренера, в середине января на смену Жерару Галлану пришёл Митч Лав.

«Драконы» набрали 47 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: Матч ТВ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Панарин получит почти все выплаты по контракту с «Лос-Анджелесом» в виде бонусов
«Шанхайские Драконы» расторги контракт с Ковалёвым
Опубликовано расписание Матча звёзд КХЛ-2026 на 8 февраля
The Hockey News дал прогноз на победителя Олимпиады-2026
Гашек возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026
Ларионов назвал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026
RUS Stars переиграла Ural Stars в полуфинале Матча звёзд КХЛ-2026
U23 Stars обыграла World Stars в полуфинале Матча звёзд КХЛ-2026
Вариант звеньев сборной США на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ
Вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449