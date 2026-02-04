Панарин получит почти все выплаты по контракту с «Лос-Анджелесом» в виде бонусов

Стали известны подробные условия нового контракта Артемия Панарина с «Лос-Анджелесом».
Нападающий подписал двухлетнее соглашение с «Кингз» на 22 миллиона долларов.
По информации портала PuckPedia, почти вся сумма (20 млн) будет выплачена хоккеисту в виде подписного бонуса. Таким образом, ежегодная зарплата игрока составит 1 млн.
«Лос-Анджелес» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом матче после олимпийского перерыва «короли» сыграют 26 февраля против «Вегаса».
В этом сезоне Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков.