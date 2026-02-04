Хоккей-обозрение

Панарин получит почти все выплаты по контракту с «Лос-Анджелесом» в виде бонусов

Сегодня, 13:37 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин

Стали известны подробные условия нового контракта Артемия Панарина с «Лос-Анджелесом».

Нападающий подписал двухлетнее соглашение с «Кингз» на 22 миллиона долларов.

По информации портала PuckPedia, почти вся сумма (20 млн) будет выплачена хоккеисту в виде подписного бонуса. Таким образом, ежегодная зарплата игрока составит 1 млн.

«Лос-Анджелес» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом матче после олимпийского перерыва «короли» сыграют 26 февраля против «Вегаса».

В этом сезоне Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Панарин получит почти все выплаты по контракту с «Лос-Анджелесом» в виде бонусов
«Шанхайские Драконы» расторги контракт с Ковалёвым
Опубликовано расписание Матча звёзд КХЛ-2026 на 8 февраля
The Hockey News дал прогноз на победителя Олимпиады-2026
Гашек возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026
Ларионов назвал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026
RUS Stars переиграла Ural Stars в полуфинале Матча звёзд КХЛ-2026
U23 Stars обыграла World Stars в полуфинале Матча звёзд КХЛ-2026
Вариант звеньев сборной США на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ
Вариант звеньев сборной Канады на Олимпиаде-2026 по версии НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449