KHL RUS Stars обыграли KHL U23 Stars в финале Матча звёзд КХЛ-2026

Команда RUS Stars обыграла U23 Stars в решающей игре Матча звёзд КХЛ 2026 года. Поединок в Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» завершился со счётом 9:2. Пять шайб забросил 23-летний нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин. Ural Stars заняли третье место, обыграв World Stars со счётом 9:6. Лидер обороны «Трактора» Григорий Дронов выиграл конкурс на силу броска (154,88 км/ч). В «Конкурсе вратарей» победил Владимир Галкин из «Автомобилиста». «Хоккейный керлинг» выиграл главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

