Кросби назначен капитаном сборной Канады на Олимпиаде-2026

Сегодня, 06:42




Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби назначен капитаном сборной Канады на Олимпийских играх 2026 года, сообщает пресс‑служба Федерации хоккея Канады.

Ассистентами стали защитник «Колорадо» Кэйл Макар и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

«Для меня большая честь быть назначенным капитаном хоккейной команды, в которой так много лидеров», — заявил Кросби.

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ-2026 пройдёт с 11 по 22 февраля. Канадцы на предварительном этапе сыграют с Чехией, Швейцарией и Францией.

Четыре года назад олимпийским чемпионом стала команда Финляндии, переигравшая в финале российских хоккеистов.
