Стали известны сочетания звеньев сборной Канады перед Олимпиадой-2026 Сегодня, 07:19 Автор: Андрей Моисеев









Журналист канадского телеканала TSN Марк Мастерс на своей странице в соцсетях опубликовал сочетания звеньев сборной Канады на первой тренировке после прилёта на Олимпийские игры. Первая ледовая тренировка прошла в Милане в воскресенье вечером. Защитники: Тэйвз — Макар;

Моррисси — Парэйко;

Харли — Даути;

Теодор — Санхайм. Нападающие: Селебрини — Макдэвид — Уилсон;

Маршан — Маккиннон — Судзуки;

Стоун — Кросби — Марнер;

Хагель — Хорват — Райнхарт;

Джарвис, Беннет. Капитаном сборной ожидаемо стал 38-летний Сидни Кросби. В первом матче на Олимпиаде-2026 сборная Канады 12 февраля сыграет с Чехией. На групповом этапе «кленовые листья» также сыграют с Францией и Швейцарией.

