Стали известны сочетания звеньев сборной Канады перед Олимпиадой-2026

Журналист канадского телеканала TSN Марк Мастерс на своей странице в соцсетях опубликовал сочетания звеньев сборной Канады на первой тренировке после прилёта на Олимпийские игры.
Первая ледовая тренировка прошла в Милане в воскресенье вечером.
Защитники:
Тэйвз — Макар;
Моррисси — Парэйко;
Харли — Даути;
Теодор — Санхайм.
Нападающие:
Селебрини — Макдэвид — Уилсон;
Маршан — Маккиннон — Судзуки;
Стоун — Кросби — Марнер;
Хагель — Хорват — Райнхарт;
Джарвис, Беннет.
Капитаном сборной ожидаемо стал 38-летний Сидни Кросби.
В первом матче на Олимпиаде-2026 сборная Канады 12 февраля сыграет с Чехией. На групповом этапе «кленовые листья» также сыграют с Францией и Швейцарией.