Хоккей-обозрение

Стали известны сочетания звеньев сборной Канады перед Олимпиадой-2026

Сегодня, 07:19 Автор: Андрей Моисеев




Маклин Селебрини, сборная Канады по хоккею

Журналист канадского телеканала TSN Марк Мастерс на своей странице в соцсетях опубликовал сочетания звеньев сборной Канады на первой тренировке после прилёта на Олимпийские игры.

Первая ледовая тренировка прошла в Милане в воскресенье вечером.

Защитники:

Тэйвз — Макар;
Моррисси — Парэйко;
Харли — Даути;
Теодор — Санхайм.

Нападающие:

Селебрини — Макдэвид — Уилсон;
Маршан — Маккиннон — Судзуки;
Стоун — Кросби — Марнер;
Хагель — Хорват — Райнхарт;
Джарвис, Беннет.

Капитаном сборной ожидаемо стал 38-летний Сидни Кросби.

В первом матче на Олимпиаде-2026 сборная Канады 12 февраля сыграет с Чехией. На групповом этапе «кленовые листья» также сыграют с Францией и Швейцарией.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Шеф-повар в Дубае подарил Овечкину оригинальный торт с посланием
Стали известны сочетания звеньев сборной Канады перед Олимпиадой-2026
Кросби назначен капитаном сборной Канады на Олимпиаде-2026
KHL RUS Stars обыграли KHL U23 Stars в финале Матча звёзд КХЛ-2026
Панарин получит почти все выплаты по контракту с «Лос-Анджелесом» в виде бонусов
«Шанхайские Драконы» расторги контракт с Ковалёвым
Опубликовано расписание Матча звёзд КХЛ-2026 на 8 февраля
The Hockey News дал прогноз на победителя Олимпиады-2026
Гашек возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026
Ларионов назвал состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449