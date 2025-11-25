Хоккей-обозрение

Шеф-повар в Дубае подарил Овечкину оригинальный торт с посланием

Сегодня, 07:45 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на своей странице в соцсетях опубликовала фотографию, на которой муж демонстрирует необычный торт, подаренный ему шеф-поваром во время отдыха в Дубае.

На десерте написано: «На пути к 1000 голам».

Александр Овечкин на отдыхе в Дубае

На данный момент на счету капитана «Кэпиталз» 996 шайб в Национальной хоккейной лиге с учётом плей-офф.

В этом сезоне Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 59 матчах и занимает второе место по результативности в команде.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Свой следующий матч команда проведёт 26 февраля против «Филадельфии».
