Ротенберг заявил, что будет смотреть Олимпиаду для своего развития

Известный хоккейный специалист Роман Ротенберг заявил, что будет смотреть Олимпиаду в Италии.

«У каждого есть выбор, что смотреть. Я буду смотреть Олимпийские игры для своего развития. И полагаю, что многие будут это делать с аналогичной целью. Мой выбор – это хоккей. Мой выбор – смотреть Олимпиаду», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ-2026 пройдёт с 11 по 22 февраля. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в решающем матче российских хоккеистов.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований и пропускает главный турнир четырёхлетия.