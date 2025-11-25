Хоккей-обозрение

Главный тренер сборной Канады Купер выразил восхищение ареной в Милане

Сегодня, 10:04 Автор: Андрей Моисеев




Арена Санта-Джулия

Главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер выразил восхищение ареной «Санта-Джулия» в Милане, на которой пройдут матчи Олимпиады-2026.

«Один из лучших катков, которые я когда-либо видел ночью. Впечатления от освещения восхитительные. Считаю несправедливыми некоторые истории, которые появлялись перед Олимпиадой. На самом деле на арене чувствуешь себя потрясающе», — приводит слова Купера журналист Sportsnet Люк Фокс.

Сборная Канады первый матч на Олимпийских играх проведёт 12 февраля против Чехии. В группе с канадцами также выступят команды Швейцарии и Франции.

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ-2026 пройдет с 11 по 22 февраля.
Фото: соцсети







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


На Олимпиаде-2026 9 февраля будут разыграны пять комплектов наград
Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде-2026
«Хоккей-обозрение» назвало состав сборной России на Олимпиаду-2026
КХЛ и Овечкин летом проведут переговоры о возвращении форварда в Россию
Главный тренер сборной Канады Купер выразил восхищение ареной в Милане
Ротенберг заявил, что будет смотреть Олимпиаду для своего развития
Шеф-повар в Дубае подарил Овечкину оригинальный торт с посланием
Стали известны сочетания звеньев сборной Канады перед Олимпиадой-2026
Кросби назначен капитаном сборной Канады на Олимпиаде-2026
KHL RUS Stars обыграли KHL U23 Stars в финале Матча звёзд КХЛ-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449