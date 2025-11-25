Главный тренер сборной Канады Купер выразил восхищение ареной в Милане

Главный тренер сборной Канады по хоккею Джон Купер выразил восхищение ареной «Санта-Джулия» в Милане, на которой пройдут матчи Олимпиады-2026.

«Один из лучших катков, которые я когда-либо видел ночью. Впечатления от освещения восхитительные. Считаю несправедливыми некоторые истории, которые появлялись перед Олимпиадой. На самом деле на арене чувствуешь себя потрясающе», — приводит слова Купера журналист Sportsnet Люк Фокс.

Сборная Канады первый матч на Олимпийских играх проведёт 12 февраля против Чехии. В группе с канадцами также выступят команды Швейцарии и Франции.

Мужской хоккейный турнир в рамках ОИ-2026 пройдет с 11 по 22 февраля.