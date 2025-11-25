Хоккей-обозрение

КХЛ и Овечкин летом проведут переговоры о возвращении форварда в Россию

Сегодня, 11:02 Автор: Андрей Моисеев




Алексей Морозов

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что ближайшим летом представители лиги обсудят возможность возвращения Александра Овечкина в Россию.

«Мы сейчас его не трогаем, ведь у него контракт в НХЛ. Саша очень сосредоточен на игре. Сейчас у них пауза в чемпионате, Александр отдыхает вместе с семьей и готовится к важной части сезона. Летом мы, конечно же, с ним все обсудим», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Нападающий «Вашингтона» во время олимпийской паузы отдыхает вместе с семьёй в Дубае. В этом сезоне капитан «столичных» набрал 48 (22+26) очков в 59 матчах.

«Кэпиталз» занимают 10-е место в конференции и ведут борьбу за попадание в плей-офф. Первый матч после перерыва команда проведёт 26 февраля против «Филадельфии».
Фото: КХЛ







KHL RUS Stars обыграли KHL U23 Stars в финале Матча звёзд КХЛ-2026


