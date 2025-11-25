Хоккей-обозрение

Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде-2026

Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев




Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек ответил на слова нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Лидер «Лайтнинг» заявил, что без сборной России Олимпиада в Италии не является соревнованием лучших против лучших.

«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживёт остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

В этом сезоне Кучеров набрал 91 (29+62) очко в регулярном чемпионата НХЛ и занимает третье место в гонке бомбардиров. В топ-20 самых результативных также входят Кирилл Капризов и Артемий Панарин.

Вратари Андрей Василевский, Илья Сорокин и Игорь Шестёркин входят в десятку лучших по коэффициенту надёжности.
