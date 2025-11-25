Костин, Хэмилтон и Галиев стали лучшими игроками недели КХЛ Сегодня, 14:36 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 2 по 8 февраля 2026 года. Лучшим вратарём лига признала Денис Костин из «Торпедо», одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,46, передает пресс-служба КХЛ. Лучшим защитником назван Роберт Хэмилтон из минского «Динамо». Игрок набрал 3 (2+1) очка в двух матчах с показателем полезности «+5». Лучшим нападающим признан игрок минчан Станислав Галиев. Хоккеист набрал 4 (2+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4». Лучшим новичком назван 21-летний форвард ЦСКА Олег Майстренко, набравший 1 (1+0) очка в двух играх.

Фото: ХК «Торпедо»
















