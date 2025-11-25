Журова назвала патологией слова Гашека о сборной России на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала очередное высказывание Доминика Гашека.

На этот раз экс-голкипер сборной Чехии возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026.

«Это патологическая ненависть, он сам себя заводит, она у него раскручивается, и комментарии становятся все хуже и хуже. И он уже дошел и до обвинения НХЛ. Он вступил на тропу жесткой русофобии и уже не может с нее сойти. Это его заявление — уже патология», — приводит слова Журовой РИА Новости.

На Олимпийских играх в Италии под нейтральным флагом выступят 13 российских атлетов. Россияне буду представлены в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках, конькобежном спорте, ски-альпинизме, санном спорте и горных лыжах.

Всего в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 22 февраля включительно будут разыграны 116 комплектов медалей.