Хоккей-обозрение

Журова назвала патологией слова Гашека о сборной России на Олимпиаде-2026

Сегодня, 15:39 Автор: Андрей Моисеев




Доминик Гашек

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала очередное высказывание Доминика Гашека.

На этот раз экс-голкипер сборной Чехии возмутился участием российских спортсменов в Олимпиаде-2026.

«Это патологическая ненависть, он сам себя заводит, она у него раскручивается, и комментарии становятся все хуже и хуже. И он уже дошел и до обвинения НХЛ. Он вступил на тропу жесткой русофобии и уже не может с нее сойти. Это его заявление — уже патология», — приводит слова Журовой РИА Новости.

На Олимпийских играх в Италии под нейтральным флагом выступят 13 российских атлетов. Россияне буду представлены в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках, конькобежном спорте, ски-альпинизме, санном спорте и горных лыжах.

Всего в Милане и Кортина-д’Ампеццо до 22 февраля включительно будут разыграны 116 комплектов медалей.
Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад сожалеет об обмене Панарина в «Лос-Анджелес»
Журова назвала патологией слова Гашека о сборной России на Олимпиаде-2026
Костин, Хэмилтон и Галиев стали лучшими игроками недели КХЛ
На Олимпиаде в Италии 9 февраля будут разыграны пять комплектов наград
Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде-2026
«Хоккей-обозрение» назвало состав сборной России на Олимпиаду-2026
КХЛ и Овечкин летом проведут переговоры о возвращении форварда в Россию
Главный тренер сборной Канады Купер выразил восхищение ареной в Милане
Ротенберг заявил, что будет смотреть Олимпиаду для своего развития
Шеф-повар в Дубае подарил Овечкину оригинальный торт с посланием


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449