Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад сожалеет об обмене Панарина в «Лос-Анджелес»

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес».

«Его обмен не стал неожиданностью. Это расстроило. Он был моим партнёром по команде и другом шесть с половиной лет. Это грустно, но, к сожалению, так бывает, когда дела идут не так, как нам хочется», — приводит слова Зибанеджада шведское издание Expressen.

В этом чемпионате Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков. Шведский хоккеист забросил 23 шайбы и является лучшим снайпером команды из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идёт девятым на Западе.

В первом матче после олимпийского перерыва «короли» сыграют 26 февраля против «Вегаса».