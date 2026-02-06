Хоккей-обозрение

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад сожалеет об обмене Панарина в «Лос-Анджелес»

Сегодня, 15:54 Автор: Андрей Моисеев




Мика Зибанеджад, Нью-Йорк Рейнджерс

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес».

«Его обмен не стал неожиданностью. Это расстроило. Он был моим партнёром по команде и другом шесть с половиной лет. Это грустно, но, к сожалению, так бывает, когда дела идут не так, как нам хочется», — приводит слова Зибанеджада шведское издание Expressen.

В этом чемпионате Панарин в 52 играх набрал 57 (19+38) очков. Шведский хоккеист забросил 23 шайбы и является лучшим снайпером команды из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идёт девятым на Западе.

В первом матче после олимпийского перерыва «короли» сыграют 26 февраля против «Вегаса».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад сожалеет об обмене Панарина в «Лос-Анджелес»
Журова назвала патологией слова Гашека о сборной России на Олимпиаде-2026
Костин, Хэмилтон и Галиев стали лучшими игроками недели КХЛ
На Олимпиаде в Италии 9 февраля будут разыграны пять комплектов наград
Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде-2026
«Хоккей-обозрение» назвало состав сборной России на Олимпиаду-2026
КХЛ и Овечкин летом проведут переговоры о возвращении форварда в Россию
Главный тренер сборной Канады Купер выразил восхищение ареной в Милане
Ротенберг заявил, что будет смотреть Олимпиаду для своего развития
Шеф-повар в Дубае подарил Овечкину оригинальный торт с посланием


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449