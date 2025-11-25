На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев









Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны девять комплектов медалей. Биатлон 15:30 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка Горнолыжный спорт 16:00 Женщины, комбинация, команды Керлинг 16:05 Великобритания – Италия (матч за 3-е место) 20:05 Швеция – США (финал) Лыжные гонки 15:13 Женщины, спринт, классический стиль 15:25 Мужчины, спринт, классический стиль Прыжки на лыжах с трамплина 22:00 Смешанные команды Санный спорт 20:34 Женщины, сани-одиночки Фристайл 15:28 Мужчины, слоуп-стайл Шорт-трек 14:56 Смешанная эстафета Подходит к завершению групповой хоккейный турнир среди женщин. 14:10 Япония – Швеция

18:40 Италия – Германия

22:10 Канада – США

23:10 Финляндия – Швейцария

Фото: ИИХФ















