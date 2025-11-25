Хоккей-обозрение

На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград

Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев




Олимпиада 2026

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны девять комплектов медалей.

Биатлон

15:30 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Горнолыжный спорт

16:00 Женщины, комбинация, команды

Керлинг

16:05 Великобритания – Италия (матч за 3-е место)

20:05 Швеция – США (финал)

Лыжные гонки

15:13 Женщины, спринт, классический стиль

15:25 Мужчины, спринт, классический стиль

Прыжки на лыжах с трамплина

22:00 Смешанные команды

Санный спорт

20:34 Женщины, сани-одиночки

Фристайл

15:28 Мужчины, слоуп-стайл

Шорт-трек

14:56 Смешанная эстафета

Подходит к завершению групповой хоккейный турнир среди женщин.

14:10 Япония – Швеция
18:40 Италия – Германия
22:10 Канада – США
23:10 Финляндия – Швейцария
Фото: ИИХФ







