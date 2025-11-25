На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны девять комплектов медалей.
Биатлон
15:30 Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Горнолыжный спорт
16:00 Женщины, комбинация, команды
Керлинг
16:05 Великобритания – Италия (матч за 3-е место)
20:05 Швеция – США (финал)
Лыжные гонки
15:13 Женщины, спринт, классический стиль
15:25 Мужчины, спринт, классический стиль
Прыжки на лыжах с трамплина
22:00 Смешанные команды
Санный спорт
20:34 Женщины, сани-одиночки
Фристайл
15:28 Мужчины, слоуп-стайл
Шорт-трек
14:56 Смешанная эстафета
Подходит к завершению групповой хоккейный турнир среди женщин.
14:10 Япония – Швеция
18:40 Италия – Германия
22:10 Канада – США
23:10 Финляндия – Швейцария