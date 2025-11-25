В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 сборная Финляндии сыграет со Словакией. Поединок в Милане начнётся 11 февраля в 18:40 по московскому времени.

Финские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. Четыре года назад в финале Финляндия обыграла команду ОКР со счётом 2:1.

На этот раз 24 из 25 игроков представляют клубы Национальной хоккейной лиги. Из «Далласа» приехали Миро Хейсканен, Эса Линделль, Роопе Хинц и Микко Рантанен. Три человека защищают цвета «Флориды» — Нико Миккола, Антон Лунделль и Ээту Луостаринен.

Рантанен набрал в этом сезоне НХЛ 69 очков и занимает восьмое место в списке лучших по системе «гол+пас». Второй по результативности финский хоккеист, Себастьян Ахо из «Каролины», имеет в активе 57 очков. Защитник «Старз» Хейсканен входит в топ-10 защитников-бомбардиров (46).

Состав Словакии пополнили семь из восьми игроков, которые на данный момент выступают за океаном. Главная звезда этой сборной — 21-летний Юрай Слафковски из «Монреаля».

Молодому и перспективному защитнику Шимону Немецу («Нью-Джерси») в обороне будут помогать опытные Мартин Фехервари из «Вашингтона» и Эрик Чернак из «Тампа-Бэй».

Букмекерская контора «Фонбет» считает финнов фаворитами встречи. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.40. Шансы словаков оценены в 6.60.