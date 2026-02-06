Макдэвид эмоционально высказался о скором дебюте на Олимпийских играх

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о скором дебюте на Олимпийских играх в Италии.

«Нереально, нереально. Прошло так много времени. Я долго к этому шёл», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Подопечные Джона Купера первый матч на ОИ-2026 проведут 12 февраля против команды Чехии. В группе канадские хоккеисты также сыграют с Францией и Швейцарией.

На первой тренировке в Милане Макдэвид вышел на лёд в звене с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе» и Томом Уилсоном из «Вашингтона».

29-летний хоккеист в составе канадской команды выиграл мировое первенство в 2016 году и Турнир четырёх наций. По мнению букмекеров и экспертов, канадец имеет наибольшие шансы стать MVP турнира в Италии.