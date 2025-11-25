Хоккей-обозрение

Канадец Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» пригласил в тренерский штаб Майка Пелино. Контракт заключён до конца сезона, сообщает пресс-служба ярославской команды.

Специалист уже возглавлял команду в сезоне 2019/2020. Канадец также работал помощником в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе». С «Магниткой» Пелино дважды побеждал в Кубке Гагарина.

В 2000-х входил в тренерский штаб сборной Канады, которая стала первой на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и на мировом первенстве в Чехии.

«Локомотив» набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.
